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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة في أزمة حقيقة قبل لقائي الكلاسيكو ونابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
يواجه كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، أزمة قبل مواجهتين الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد ونابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحل البارسا ضيفاً علي الملكي يوم الأحد المقبل في كلاسيكو الأرض بالجولة 26 من منافسات الدوري الأسباني.
وسيكون متاح للمدير الفني لنادي برشلونة 15 لاعباً فقط في مواجهة الميرنجي نتيجة إصابة رباعي الفريق لويس سواريز وسيرجي روبيرتو و عثمان ديمبيلي و جوردي ألبا بينما في مباراة نابولي سيكون متاح للبارسا 12 لاعب فقط في ظل إصابة الرباعي وإيقاف بوسكيتس و أرتور فيدال وعدم قيد برثيوايت في القائمة الأوروبية.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري بوصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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