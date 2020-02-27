شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يدعو بعثة الترجي التونسي لمأدبة غداء قبل مواجهة الزمالك غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، الدعوة لبعثة الترجي التونسي للحضور إلي مقر النادي اليوم وإقامة عزومة غداء للفريق التونسي في اطار العلاقات الطيبة بين الناديين وكذلك في اطار حسن الاستقبال والمعاملة من جانب نادي الزمالك لبعثة فريق الترجي.

ويُعقد اليوم الخميس، المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة، وذلك في قاعة ستاد القاهرة الدولى.

وينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، في الخامسة مساء اليوم، للحديث عن المباراة، بينما يقام المؤتمر الصحفى للتونسي معين الشعباني المدير الفني للترجي، في الخامسة والنصف مساء.

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وتقام مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي في السادسة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في حضور 30 ألف مشجع.

كان الزمالك نجح في تحقيق فوز كبير على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة، وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

فى السياق ذاته، استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبا في مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0