شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرد على الأنباء المتداولة حول أحقية الاهلى في طلب إعادة مباراة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد مسئولو اتحاد الكرة على الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية، حول أحقية النادى الاهلى في طلب إعادة مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بداعى عدم تطبيق تقنية الفيديو بها، رغم إعلان مسئولي الجبلاية عن تطبيق التقنية في المباراة.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، أنه لا صحة لما يتردد حول إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو، مشددا على أن المباراة أقيمت بتقنية الفيديو وبطاقم كرواتى.

تابع المصدر أن اتحاد الكرة قام بتفريغ الـ16 كاميرا الخاصة بتقنية الفيديو في المباراة، بجانب الحصول على سيديهات للمباراة قبل اعلان عقوبات مباراة السوبر، مشددا على أن كل ما يتردد حول عدم قانونية العقوبات مجرد أكاذيب.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التى جمعت الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، ما يلى على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.