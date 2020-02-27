شكرا لقرائتكم شاهد .. قائدا الزمالك يجتمعا ببن شرقي قبل موقعة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد قائدا الزمالك على الاجتماع بزميلهما المغربي أشرف بن شرقي قبل مبارة فريقهم ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا، من أجل تحفيزه قبل هذه المباراة باعتباره من أهم الأوراق في صفوف الفريق الأبيض وأحد فرسان الرهان للجماهير الزملكاوية والجهاز الفني لتخطي عقبة بطل تونس.

زيستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

يذكر، أن الزمالك سبق وأن فاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.