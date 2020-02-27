شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب الجبلاية بمعاملة كهربا مثل شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الاستياء تسيطر على إدارة النادي الأهلي منذ اتخاذ لجنة الانضباط قراراتها بخصوص مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك، والتي حسمها الفريق الأبيض بضربات الترجيح، وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي طالبت إتحاد الكرة بمعاملة كهربا بنفس الطريقة الذي تم التعامل بها مع شيكابالا، والذي تم التماس له العذر على الفعل الفاضح الذي قام به بسبب قيام الجماهير بسبه والهتاف ضده وقامت اللجنة بايقافه لمدة 8 مباريات.

في الوقت الذي أكد مسئولو الأهلي أن إتحاد الكرة لم يتعامل مع كهربا بالمثل حيث تم إيقافه لنهاية الموسم بعد خروجه عن النص، ولم يتم الوضع في الاعتبار هجوم الزمالك عليه.

على صعيد اخر، رد مسئولو اتحاد الكرة على الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية، حول أحقية النادى الاهلى في طلب إعادة مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بداعى عدم تطبيق تقنية الفيديو بها، رغم إعلان مسئولي الجبلاية عن تطبيق التقنية في المباراة.

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