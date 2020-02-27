شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة يطالبون سارة ساليمون إقامة الانتخابات الجديدة في يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفاجاة جديدة ، طلب اعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، اقامة الانتخابات الجديدة في شهر يوليو المقبل بدلا من سبتمبر اي قبل دورة الألعاب الاولمبية طوكيو ٢٠٢٠ التي تنطلق في شهر يوليو المقبل.

ووعدت سارة ساليمون اعضاء الجبلاية بمناقشة الامر مع مسئولي الفيفا قبل البت في طلب اعضاء الجبلاية ، خاصة وان لاءحة الفيفا تنص علي اقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الاولمبية .

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وكان اتحاد الكرة يرغب في اقامة الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل، الا ان موجة الهجوم التي طالت اعضاء اللجنة الخماسية موخرا وتحديدا عقب مباراتي السوبر والقمة دفع اعضاء اللجنة للمطالبة بتقديم موعد الانتخابات وتسليم اتحاد الكرة لمجلس منتخب قبل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

استقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون، مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية ، وهى استمرار بند الـ8 سنوات (بحيث لا يُسمح لأى عضو خوض الانتخابات أكثر من دورتين) ، وضع حد أقصى لسن المرشحين سواء على منصب الرئيس أو العضوية وهو 70 عاما ، تفعيل بند تضارب المصالح بحيث لا يسمح لأى عضو بالعمل في مجال الاعلام أو التسويق الرياضى أو أي مجال يتأثر بعمله في اتحاد الكرة ، زيادة عدد أعضاء العنصر النسائى في المجلس الجديد إلى اثنتين.