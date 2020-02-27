شكرا لقرائتكم مصطفي محمد وكاسونجو يقودان الهجوم في قائمة الزمالك ضد الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء. وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الترجى. محمد ابو جبل – محمود جنش في حراسة المرمى. Advertisements محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع. طارق حامد – فرجانى ساسي- محمد حسن – أحمد زيزو- محمد عنتر – محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بن شرقي فى خط الوسط. مصطفي محمد – كاسونجو فى خط الهجوم. واستبعد كارتيرون كلا من محمد عواد ومحمد صبحى إلى جانب يوسف أوباما بالإضافة إلى ضمه لجنش لأول مرة منذ تعافيه من إصابة وتر أكيلس بينما تم استبعاد عمر السعيد وكريم بامبو.

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