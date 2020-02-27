شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أخطر 4 بنود فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التي سيتم وضعها في اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية.

وتعتبر أهم البنود التى شملتها اللائحة الجديدة ما يلى:

استمرار بند الـ8 سنوات (بحيث لا يُسمح لأى عضو خوض الانتخابات أكثر من دورتين).

وضع حد أقصى لسن المرشحين سواء على منصب الرئيس أو العضوية وهو 70 عاما.

تفعيل بند تضارب المصالح بحيث لا يسمح لأى عضو بالعمل في مجال الاعلام أو التسويق الرياضى أو أي مجال يتأثر بعمله في اتحاد الكرة.

زيادة عدد أعضاء العنصر النسائى في المجلس الجديد إلى اثنتين.

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ومن المقرر أن يصيغ الاتحاد الدولى لكرة القدم هذه البنود قبل عرضها على اتحاد الكرة والجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.