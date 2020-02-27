شكرا لقرائتكم شاهد كيف استقبل قائد الزمالك إمام عاشور في مرانه الأول بعد واقعة الاعتداء؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك زميله إمام عاشور لاعب الفريق الشاب بالدعابة من أجل تحفيزه على تقديم مستوى مميز مع الفريق، في المران الأول الذي يخوضه اللاعب بعد واقعة الاعتداء عليه من قبل مجهولين وتمدير إطارات سيارته.

وظهر إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، فى مران الفريق، المُقام اليوم الخميس، على ملعب النادى، لأول مرة بعد محاولة التعدى على منزله فى منطقة المهندسين، من قبل مجهولين وذلك بعدما حصل على راحة من تدريبات الفريق بالأمس.

وكانت محاولة الاعتداء حدثت مساء أول أمس الثلاثاء، لا سيما وأن اتحاد الكرة قد قرر مؤخرًا إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، والتى انتهت بتتويج الأبيض باللقب، وشهدت العديد من الأحداث عقب انتهاء المباراة مع اللاعبين والجماهير.

زيستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

يذكر، أن الزمالك سبق وأن فاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

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