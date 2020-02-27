شكرا لقرائتكم كريم بامبو يتغيب عن مران الزمالك الأخير قبل مباراته أمام الترجى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب كريم بامبو، لاعب الزمالك، عن المران الأخير لفريقه المقام الآن، على ملعب النادى، استعدادا لخوض مباراته أمام الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعدما حصل على إجازة الزفاف.

وشارك كريم بامبو مع الزمالك فى 6 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، مع الأبيض، أحرز خلالهم هدفًا ايضًا.

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يذكر، أن الزمالك سبق وأن فاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر، أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير على ستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.