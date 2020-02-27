شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم بتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط حول أحداث السوبر المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك تقديم تظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، التي جاءت تجاه عدد من لاعبى الفريق بعد أحداث مباراة الفريق الأبيض مع الأهلى فى كأس السوبر المحلي والتي أقيمت في الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح إلى جانب التظلم على قرار اتحاد الكرة بشأن لقاء القمة الأخير بين الزمالك والأهلى الذى جاء باعتبار الفريق الأبيض منسحباً.

وجاء قرار تقديم تظلم من جانب إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور إلى جانب استقرار مجلس إدارة النادى الأبيض، برئاسة مرتضى منصور على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبا في مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0، جاء ذلك بتوصية من اللجنة القانونية حيث إنها خطوة ضرورية قبل التصعيد للاتحاد الدولي.

Advertisements

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قد قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.