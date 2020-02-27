شكرا لقرائتكم حازم إمام وعبد الله جمعة ينتظمان في تدريبات الزمالك الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم حازم إمام وعبد الله جمعة لاعبى الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم، استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد الزمالك من جاهزية الثنائى للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام بطل تونس بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي عانى منها اللاعبون وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على الاهتمام ببعض الجوانب الخططية والفنية في تدريب اليوم لتطبيقها في مباراة الترجي التونسي المرتقبة.

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فيما ظهر يوسف أوباما مهاجم الزمالك متأخراً عن بدء المران عقب نهاية تدريبات الإحماء فى الملعب وجلسة كارتيرون المدير الفنى للفريق مع اللاعبين حيث فضل المدرب الفرنسى أداء اللاعب تدريبات تأهيلية اليوم في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق الأبيض.

ونجح الزمالك مؤخراً على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

فيما تقرر عقد المؤتمر الصحفى للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى الخامسة من مساء اليوم، الخميس، فى ستاد القاهرة الدولى، بينما تقرر عقد المؤتمر الخاص بالمدير الفنى للترجى التونسى فى الخامسة والنصف من مساء الغد على أن يعقبه التدريب الأخير للفريق التونسى استعدادا لمواجهة الزمالك، بعدما وصلت الفريق التونسى بالأمس إلى القاهرة وكان معين الشعبانى المدير الفنى لفريق الترجى التونسى قد ضم 22 لاعباً لقائمة لمواجهة الزمالك هم، بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكينى، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهونى، واتارا، بن حمودة.