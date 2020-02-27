شكرا لقرائتكم أسبانيا تعلن إصابة صحفي بفيروس كورونا خلال تغطية مباراة فالنسيا ضد اتالانتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الصحة الإسبانية إصابة صحفي بفيروس كورونا بعدما سافر إلى مدينة ميلانو مع فريق فالنسيا لتغطية مباراة الفريق ضد اتالانتا والتي انتهت لصالح الأخير 4-1 في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو في إقليم لومبارديا الذى يعانى من انتشار الفيروس بشكل كبير.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن وزارة الصحة نشرت بيانا أكدت فيه إصابة صحفي عمره 44 عامًا ضمن البعثة التي سافرت إلى إيطاليا لتغطية مباراة أتالانتا وفالنسيا حيث خضع لاختبار فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية، وسيتم إعادة الاختبار بإرسال العينات إلى مدربد للتأكيد بشكل نهائي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت مبكر من أمس الخميس، وصول الحالة الثانية لفيروس كورونا في فالنسيا وستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف كل تفاصيل الحالة الجديدة التي ظهرت اليوم.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن 4 مشجعين من جماهير نادي فالنسيا الإسباني ظهرت عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا بعد حضور مباراة اتالانتا فى دورى أبطال أوروبا وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن 4 مشجعين لنادى فالنسيا الذين حضروا المباراة التي انتهت بفوز أتالانتا 4-1 ظهر عليهم علامات المرض وأُمروا بالبقاء في منازلهم.

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وأوضحت هيرميليندا فاناكلوتشا نائب المدير العام لعلم الأوبئة بقسم الصحة في فالنسيا الموقف بقولها: "أولاً سنتحدث إليهم، ونحدد عدد الأيام التي قضوها في ميلانو، ومتى وكيف ظهرت الأعراض على أساس ذلك والتي ستقيم ما إذا كنت ستقوم بإجراء اختبار لفيروس كورونا أو أي مرض آخر من نوع الأنفلونزا".

وشهدت إيطاليا ظهور 288 حالة مصابة بفيروس كورونا وأدت إلى 7 وفيات جميعهم كانوا من كبار السن أو يعانون بالفعل من مشاكل صحية، وتم إغلاق العديد من المناطق الشمالية، حيث ألغت جميع الأنشطة هناك بجانب توقف الدراسة في المدارس والجامعات.

كما أعلن رئيس وزراء إيطاليا تأجيل 4 مباريات في الأسبوع الماضي من الدوري الإيطالي بجانب إقامة 6 مباريات الأسبوع المقبل بدون جماهير أبرزهم يوفنتوس والإنتر، بجانب مباراة الإنتر ولودوجوريتس في سان سيرو يوم الخميس في الدوري الأوروبي.