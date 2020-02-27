شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنع الزمالك من اللجوء للقضاء الادارى بعد خسارة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة عدم أحقية نادى الزمالك، في اللجوء إلى القضاء الادارى ضد عقوبات لجنة المسابقات باعتماد نتيجة مباراة القمة لصالح الاهلى بعد انسحاب الفريق الأبيض.

قال مسئولو الجبلاية أنه في حالة تحريك الزمالك دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة، ضد قرارات لجنة المسابقات، سيتم توقيع عقوبات جديدة على الزمالك لانه بذلك سيكون قد خرق لائحة اتحاد الكرة التي تحظر اللجوء إلى القضاء العادى، موضحين أنه في حالة رغبة الزمالك في الاعتراض أن يتوجه للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية "كاس".

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وكانت أنباء قوية ترددت أمس حول وجود اتجاه لدى مجلس ادارة الزمالك لتحريك دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة بسبب اعتماده خسارته 2-0 أمام الأهلى، بجانب خصم 3 نقاط جديدة منه نهاية الموسم.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.