شكرا لقرائتكم بيراميدز يستعد للتفاوض مع الأهلي لضم أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو بيراميدز للدخول في مفاوضات لضم أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي والمنتخب الوطني، والذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادي خلال الفترة الجارية، وذلك بتوصية من عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة ببيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي.

ويعقد أحمد فتحي جلسة حاسمة مع الإدارة الحمراء بخصوص ملف تجديد عقده، فور انتهاء مباراة صن داونز والمقرر إقامتها غداً السبت، لحسم ملف تجديد عقده والاتفاق على الاستمرار، أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، في الوقت الذي سيبدأ اللاعب مناقشة باقي العروض الأخرى وعلى رأسها بيراميدز حال فشل مفاوضاته مع ناديه.

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كما نجح بيراميدز في الحصول على توقيع شريف اكرامي لمدة 3 مواسم بعد إعلانه الرحيل عن الأهلي، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة والابتعاد عن دكة المارد الأحمر، وأكد مصدر مطلع داخل إدارة بيراميدز أن ناديه حصل علي توقيع الحارس الدولي منذ شه تقريباً.

وأشترط شريف إكرامي اللعب أساسيا قبل التوقيع لبيراميدز حيث أن السبب الرئيسي في رحيله عن الأهلي هو التجميد علي دكة البدلاء، وكان شريف إكرامى أصدر بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، وذلك بعد ساعات من عودة الفريق الأحمر من السودان عقب مواجهة الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال افريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين ليتأهل الأهلى برفقة النجم الساحلى للدور التالي.

السبب وراء إعلان شريف إكرامى الرحيل هو استبعاده الدائم من قائمة المباريات منذ فترة طويلاً، فضلاً عن تأخر الإدارة الحمراء فى الدخول فى مفاوضات معه بشأن تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، ودخلت عدة أندية فى مفاوضات مع إكرامى بخلاف بيراميدز منها الجونة والاتحاد السكندرى.