بعد اعتبار الأهلى فائزًا بالمباراة.. اعتزال المحاماة ومجلس النواب.. هل ينفذ رئيس الزمالك وعده بعد خصم النقاط؟

قطع رئيس نادي الزمالك، عدة وعود على نفسه في حالة توقيع عقوبات على الزمالك أو خصم نقاط منه بسبب مباراة القمة مع الأهلي، يوم الاثنين الماضي، والتي غاب عنها فريق القلعة البيضاء.

وقال رئيس الزمالك، إن فريقه لن يتعرض لخصم أي نقطة نهائيا، بعد انسحاب الفريق من لقاء القمة أمام الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "لن تخصم أي نقطة من الزمالك بعد انسحابنا امام الأهلي بالدوري المصري، وأتحدى اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني فعل ذلك، وسأعتزل المحاماة ومجلس الشعب لو اتخصم نقطة من الزمالك". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأعلن اتحاد الكرة، اعتماد قرار لجنة المسابقات، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

وقرر الاتحاد أيضا توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من اليوم.

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وبتلك العقوبات يكون الزمالك قد خسر 6 نقاط من رصيده، 3 نقاط خاصة بالمباراة، للهزيمة بعد الانسحاب، و3 نقاط عقوبة الانسحاب.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة، بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حضور 30 ألف مشجع.



وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الخماسية المعنية بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم، اجتماعًا طارئًا، اليوم، مع وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونشر موقع "الوطن سبورت" أن اللجنة الخماسية اتفقت خلال تلك الجلسة مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم على تجهيز ملف كامل ضد مرتضى منصور، يتم تسليمه لـ"فيفا" من أجل الرد على تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتتالية بحق اللجنة، وذلك بالتنسيق مع تلك اللجنة التابعة لفيفا.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها مساء الإثنين، والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، قد تم إلغاؤها بعد عدم وصول فريق الزمالك لملعب المباراة لخوض تلك المواجهة المرتقبة.