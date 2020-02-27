بيراميدز ينافس على ضم أحمد فتحي

يدخل مسئولو فريق بيراميدز في سباق ضم لاعب النادي الأهلي “أحمد فتحي” بعد انتهاء عقده مع المارد الأحمر نهاية الموسم الحالي؛ حيث يحق للاعب التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم فتحي بعقد جلسة مع مجلس إدارة فريقه لحسم موقف الفريق من تجديد عقده والاستمرار بين صفوف المارد الأحمر من عدمه، وذلك بعد خوض لقاء صن داونز المرتقب المقرر له يوم السبت المقبل، على أن يقوم اللاعب بمناقشة العروض المتعددة التي تلقاها والتي من بينها عرض فريق بيراميدز، وذلك في حال حسم موقفه بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

جديرا بالذكر أن هناك العديد من الأنباء التي ترددت حول توقيع شريف إكرامي “حارس مرمي الأهلي” لفريق بيراميدز لمدة ثلاث مواسم.