الأهلي يعلن موعد عودة رمضان صبحي وموقفه من مباراة صن داونز

صرح مصدر موثوق داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي معلنا عن موقف اللاعب رمضان صبحي من مواجهة صن داونز المرتقبة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى موعد عودة اللاعب للملاعب من جديد.

وأشار المصدر مؤكدا أن اللاعب يخضع للعلاج مع أحد الأطباء الألمان، والذي طالب بعدم مشاركة صبحي في لقاء صن داونز وجميع مباريات الفريق خلال الفترة الراهنة،على أن يشارك اللاعب تدريجيا في مباريات الفريق وتحديدا مباراة العودة أمام صن داونز.

ومن المقرر أن يعود صبحي لحسابات المدير الفني للفريق “رينيه فايلر” خلال أسبوع، وذلك وفقا لما أشارت إليه الأشعة التي خضع لها رمضان صبحي قبل لقاء الأهلي والزمالك بالسوبر المحلي.