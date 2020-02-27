تعرف على حقيقة توقيع شريف إكرامي لفريق بيراميدز

تداولت العديد من الأنباء مؤخرا حول توقيع حارس مرمي النادي الأهلي “شريف إكرامي” لفريق بيراميدز لمدة ثلاث سنوات، الأمر الذي أكد مصدر موثوق ومقرب من إكرامي عدم صحته، مؤكدا أن كافة الأنباء المتداولة غير صحيحة وأن حارس مرمي الفريق كل تركيزه في الوقت الراهن مع المارد الأحمر لاستكمال منافسات الفريق المحلية ومبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

وأكمل المصدر مشيرا إلى عدم تحديد حارس المرمي أي شيء حول مستقبله أو مشواره الكروي والنادي الذي سيتعاقد معه مستقبلا إلا بعد انتهاء الموسم الحالي، مشيرا إلى أهمية الفترة الراهنة للنادي الأحمر، وأن انتشار أنباء كتلك قبل مباراة الفريق الأحمر مع صن داونز يهدف إلى زعزعة استقرار المارد الأحمر.