اليوم.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الترجي

يستعد نادي الزمالك لخوض لقاء الترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة ضمن ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ حيث يدخل معسكرا مغلقا في إطار استعداداته لمباراة الغد.

وكانت بعثة الفريق التونسي قد وصلت إلى القاهرة مساء أمس الاربعاء السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري؛ حيث ضمت البعثة نحو 22 لاعبا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد استقر على توقيع غرامة مالية على الفارس الأبيض بعد أحداث مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وبلغت قيمة الغرامة 200 ألف جنيه تسدد في خلال شهر، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الفارس الأبيض نهاية الموسم الكروي الجاري واعتبار المارد الأحمر فائزا باللقاء بهدفين نظيفين دون مقابل.