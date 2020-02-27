الزمالك يجري اختبار طبي للثلاثي “عبد الشافي وحازم وجمعة” قبل مباراة الترجي

يجري نادي الزمالك اختبار طبي للثلاثي محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة وحازم إمام، للوقوف على موقف الثلاثي من المشاركة في مواجهة الترجي التونسي المقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن مواجهات دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يستضيفها ستاد القاهرة.

وكان ثلاثي الفريق الأبيض يعاني من إصابات عضلية، على أن يشارك الثنائي “عبد الشافي، وحازم إمام” في لقاء الترجي التونسي المقرر ولو بمسكنات؛ حيث يعاني الفريق الأبيض من حاجته إلى ضهيري جنب، مما يشير إلى مشاركة الثنائي بشكل مؤكدا في اللقاء.

جديرا بالذكر أن نادي الزمالك يقع في المركز الثاني بمجموعته الأولي برصيد 9 نقاط، وكان قد حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.