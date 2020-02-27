اتحاد الكرة ينفي إعادة مباراة سوبر الأهلي والزمالك

صرح مصدر مسئول داخل اتحاد كرة القدم المصري مؤكدا عدم صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة حول إعادة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى عدم أحقية النادي الأهلي في طلبه إقامة مباراة السوبر من جديد، نظرا لعدم تطبيق تقنية الفيديو، بالرغم من قيام الجبلاية بالكشف عن تطبيق التقنية في لقاء السوبر المحلي.

وأضاف المصدر مؤكدا أن كافة الأنباء التي تداولت حول عدم تطبيق تقنية الفيديو في لقاء الأهلي والزمالك غير صحيحة؛ حيث أكد أن اللقاء اقيم بتقنية الفيديو وكان يدير اللقاء طاقم تحكيم كرواتي، مضيفا أن كافة العقوبات التي وقعت على الفريقين والعديد من اللاعبين جميعها قانونية ولا صحة لكافة الأنباء التي ترددت مؤخرا.