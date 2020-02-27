شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز بطولة أحمد على لكمال الأجسام والقوة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لبطولة أحمد على كلاسيك دايموندكب الدولية لكمال الأجسام والقوة البدنية عن الجوائز، والتى يصل مجموعها إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى 15 كارت احتراف فى كمال الأجسام، والمقرر اقامتها فى الفترة من 8 إلى 10 مارس المقبل بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى .

وتم تقسيم الفئات فى كمال الأجسام إلى فئة (رجال) وتنقسم إلى أوزان، تحت 70كجم، تحت 80كجم، تحت90كجم،فوق90كجم

ويحصل صاحب المركز الأول من كل وزن فى هذه الفئة على 50 ألف جنيه مصري، والثانى 30 ألفا، والثالث 20 ألف، والرابع 15 ألفا، والمركز الخامس 10 آلاف، والمركز السادس 5 آلاف، واعتباراً من الترتيب السابع حتى الخامس عشر جوائز عينية عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 3000 آلاف جنيه مصرى وشهادة تقدير، بالإضافة إلى حصول الأول من كل وزن أيضا على كارت احتراف.

أما بطل أبطال كمال الأجسام (رجال) فيحصل على 100 ألف جنيه مصري، عبارة عن 50 ألف قيمة جائزة الترتيب الأول فى البطولة + 50 ألف قيمة جائزة بطل الأبطال فى هذه الفئة .

وفيما يخص فئة الفيزيك تقسم إلى أطوال حتى 173 سم وحتي178سم وفوق 178سم، وجوائز كل طول فى فئة الفيزيك نفس جوائز فئة كمال الاجسام ( رجال) بالإضافة لحصول الأول ايضا من كل طول على كارت احتراف .

أما عن منافسات فئة الكلاسيك فيزيك عباره عن اطوال وسماح اوزان لكل طول بها وهى كلاتى حتى 173سم مسموح 9 كجم و حتى 178سم مسموح 12 كجم و فوق 178سم مسموح 15 كجم

وجوائز كل طول فى فئة الكلاسيك فيزيك نفس جوائز فئة كمال الاجسام ( رجال) بالأضافة لحصول الأول أيضاً من كل طول على كارت احتراف.

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أما فئة كمال الأجسام (الأساتذة) فوق سن 40 سنة فتنقسم إلى أوزان، تحت 75كجم، تحت 90كجم، فوق 90 كجم، وجوائز هذه الفئة مختلفة حيث يحصل صاحب المركز الأول من كل وزن فى هذة الفئة على 25000 الف جنية مصرى و الثانى 15000 الف و الثالث 10000 الاف و الرابع 5000 جنيه والخامس 3 آلاف والمركز السادس 2000، واعتباراً من الترتيب السابع حتى الخامس عشر جوائز عينية عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 3000 الاف جنيه مصرى وشهادة تقدير.

وتنقسم فئة كمال الأجسام (أساتذة ) سن فوق 50 سنة إلى وزنين تحت 80 ك، فوق 80 ك، وجوائز هذه الفئة يحصل فيها المركز الأول من كل وزن على

10000 الاف جنيه مصر، والثانى 5000 الاف، والثالث 4000 الاف أما المركز الرابع فيحصل على 3000 الاف، والخامس 2000 ألفين، و السادس 1000 الف جنيه مصرى فقط لاغير ومن الترتيب السابع حتى الخامس عشر يحصل على قسيمة شرائية بقيمة 2000 جنيه بالإضافة إلى شهادات تقدير.

و تم إدراج فئة جديدة هذه السنة للبطولة وهى فئة كمال الأجسام ( ناشئين ) تحت 23 سنة ( مواليد 97 وما بعدها فقط) وتنقسم اوزان هذه الفئة إلى وزنين

تحت 80 كجم، فوق 80 كجم، وجوائز هذه الفئة المركز الأول من كل وزن يحصل على 25000 الف جنية مصرى و الثانى 15000 الف و الثالث 10000 الاف و الرابع 5000 الاف و الخامس 3 الاف و المركز السادس 2000 الفين، واعتبارا من الترتيب السابع حتى الخامس عشر جوائز عينية عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 2000 الفين جنيه مصرى وشهادة تقدير.

وبالانتقال إلى منافسات القوة البدنية فتنقسم أوزانها إلى تحت 70 كجم، تحت 85 كجم، تحت 100 كجم، تحت 115 كجم وفوق 115 كجم، وجوائز القوة البدنيه يتحصل فيها صاحب المركز الأول من كل وزن على 25000 الف جنية مصرى و الثانى 15000 الف و الثالث 10000 ألاف و الرابع 5000 الاف و الخامس 3 آلاف والمركز السادس 2000 جنيه