سوبر كورة يكشف أخطر 4 بنود فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة

للتعرف على أهم 4 بنود شملتها اللائحة الجديدة ، اضغط هنا

ومن المقرر أن يصيغ الاتحاد الدولى لكرة القدم هذه البنود قبل عرضها على اتحاد الكرة والجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة كشفوا أن لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية قانونية بنسبة 100%، وأنه لا يشترط أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية قبل اعتمادها.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة لـ"سوبر كورة"، أن ما يقال حول بطلان لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية غير صحيح على الإطلاق، مشددين على أن اللائحة الوحيدة التي يجب الرجوع فيها للجمعية العمومية هي لائحة النظام الأساسى.

وتابع مسئولو الجبلاية أن لائحة لجنة الانضباط تم نشرها على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة يوم 20 سبتمبر الماضى أي قبل انطلاق الدورى العام بيوم واحد، كما تم تسليمها لمسئولى الأهلى بمجرد طلبها.