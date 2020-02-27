شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتظلم على عقوبات السوبر والقمة بعد الإيقافات وخصم النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك تقديم تظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، التى جاءت تجاه عدد من لاعبى الفريق بعد أحداث مباراة الفريق الأبيض مع الأهلى فى كأس السوبر المحلى، والتى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح، إلى جانب التظلم على قرار اتحاد الكرة بشأن لقاء القمة الأخير بين الزمالك والأهلى الذى جاء باعتبار الفريق الأبيض منسحباً.

وجاء قرار تقديم تظلم من جانب إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، إلى جانب استقرار مجلس إدارة النادى الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحباً فى مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0، وذلك بتوصية من اللجنة القانونية حيث إنها خطوة ضرورية قبل التصعيد للاتحاد الدولى.

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وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، التى كان محددا لها الاثنين الماضى، وتخلف عنها فريق نادى الزمالك، باعتبار الأهلى فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.