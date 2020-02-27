شكرا لقرائتكم خبر عن مسعد عوض حارس أسوان: اتهمونى بالتفويت للأهلى..وعصام الحضرى مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مدينة الاسماعيلية وعلى شاطيء القناة، تزدهر المواهب الكروية، وهناك نضج مسعد عوض حارس عرين الدراويش ليلفت إليه الأنظار في سن صغير ويلتحق بمنتخب الفراعنة للشباب ويحصد جائزة أفضل حارس في إفريقيا في بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة في عام 2013.

ولعب مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب ، فيضمه الاهلى لسنوات قضاها جليسا على الدكة حتى أنتفض من اجل المشاركة فانتقل لسموحة والطلائع الجيش وأخيرا يحرس عرين أسوان ألتقت به الخليج 365 في حوار الذكريات وكشف كواليس فترات تواجده في الاهلى وأسرار علاقته بشريف إكرامى وكيف تفوق محمد الشناوى في الحوار التالى:

أولا كيف جاء انضمامك للأهلي من الاسماعيلي؟

لم يكن لدي عقد بعد في تلك الفترة مع الاسماعيلي، وكان هناك خلاف في الاتفاق على العقد، في تلك الفترة تحدث معي مسئولو الأهلي، وعلمت أنهم كانوا يتابعوني منذ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في عام 2013، وتحدث معي هادي خشبة وطارق سليمان، ولكني طلبت منهم بأن يتحدثوا مع النادي وهذا ما تم رغم وجود بعض المشاكل في البداية بين الطرفين ولكن اتفقا أخيرا.

لكن ماذا عن الإعارة للهروب من الاسماعيلي؟

وكيل أعمالي وقتها حدثني بشأن ذلك خاصة أنني ليس لدي عقد مع الاسماعيلي، ولكني رفضت الرحيل الا عن طريق القلعة الصفراء، وفي النهاية اتفق الأهلي والاسماعيلي وسارت الأمور بشكل قانوني.

هل تحدث معك الزمالك في تلك الفترة؟

بالفعل كان هناك مفاوضات من جانب الزمالك، لكنها لم تكن معي بشكل مباشر ولم تصل إلى مرحلة الجدية.

هل ترى أنك حصلت على فرصتك في المشاركة مع الأهلي؟

لعبت للأهلي في ظروف صعبة، ظهرت أخطاء في المباريات التي شاركت فيها ولكنها كانت منطقية لأنني جلست طويلا على الدكة، ونادي بحجم الأهلي وجماهيره يضعك دائما تحت ضغط، أيضا لم يكن هناك استقرار في التشكيل وكنا نعاني من كثرة الاصابات، وكانت مرحلة إحلال وتجديد، ولكن أدائي لم يكن سيئا لتلك الفترة.

لماذا اتجهت إلى أندية الاسكندرية بعد ذلك؟

انتقلت لسموحة بناء على كلام المهندس فرج عامر معي، وأكد لي أنني سأحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق، لكن للأسف لم ينفذ أي وعد ولم يعجبني الوضع منذ اليوم الأول وحدثت خلافات مع ستراكا مدرب الفريق آنذاك وكان يعاملني بطريقة سيئة ولا أعرف لماذا، فقررت الرحيل وانتقلت على سبيل الاعارة لطلائع الجيش ستة أشهر، ولكن لم أحصل على فرصة ولعبت مباراتين فقط، فانتقلت إلى حرس الحدود ولم يحالفني التوفيق في مباراة الأهلي بالتحديد وقامت الدنيا ولم تقعد على خطأ في مبارا واتهمنى البعض باطلا بالتفويت.

لماذا اتهمتك الجماهير بتفويت المباراة للأهلي؟

مجرد خطأ عادي "اتعمل عليه قصص والناس ألفت من دماغها"، كرة القدم هي أكل عيشي لا يمكن أن ألعب لمصلحة نادي آخر غير النادي الذي أرتدي قميصه، انتمائي خارج الملعب، وأجتهد للنادي الذي أمثله.

كيف عشت كواليس القمة التي خضتها مع الأهلي ضد الزمالك؟

مباراة القمة لها طعم تاني، رغم ضغط المباراة والجماهير والإعلام، المهم هو أن تتغلب على هذه الضغوط وتدرس مزايا اللاعبين الذي ستواجههم، كان من المفترض أن يلعب شريف إكرامي في هذه المباراة ولكن لظروف مرض ابنته آسيا اضطر للسفر وتوليت المسئولية خلال اللقاء وعرفت ذلك قبل المباراة بيومين فقط.

حدثنا عن المنافسة مع إكرامي على حراسة مرمى الأهلي؟

انضممت للأهلي في وجود شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمود أبو السعود الذي كان اقترب من الرحيل، المنافسة مهمة لمواصلة التألق في أي مجال، تعلمت الكثير من إكرامي وخبراته في البطولات كنت لا أتجاوز 20 عاما وتواجدي معه أفادني كثيرا، العلاقات الطيبة بيننا ساعدتنا على إعلاء مصلحة الفريق في تلك الفترة.

هل تؤيد رحيل شريف اكرامي عن الأهلي للمشاركة؟

امرامي كان رقم واحد في مصر والحارس الأساسي للمنتخب والقرار يرجع إليه في تحديد مصيره، لكن الابتعاد عن الملعب ليس في مصلحة أي لاعب.

هل ندمت على انضمامك للأهلي؟

اطلاقا، بالعكس أن أستعد للعودة للأهلي مجددا عن طريق تألقي مع أسوان، وفي وقت اتخاذي قرار الرحيل عن القلعة الحمراء قررت أيضا العودة للأهلي في أقرب فرصة.

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واذا فاوضك الأهلي والزمالك؟

الأهلي سيكون اختياري بالتأكيد.

ولكنك قد تجلس على الدكة من جديد؟

أتحدى نفسي للعودة إلى الأهلي وبشكل أفضل لن أجلس على دكة البدلاء هذه المرة، سأعود بدوافع أكبر.

هل ترى أن هناك سياسة توريث في حراسة مرمى الأهلي؟

هذا كلام غير منطقي، وبالمناسبة مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان على درجة عالية من المهارة في هذا المركز، كانا يتدربان معنا في الأهلي عندما يتم تصعيدهم للفريق الأول، وشريف إكرامي مثلا لا يحتاج لشهرة والده، خاصة وأنه يمثل أفضل نادي في أفريقيا لن تجامله الجماهير اذا أخطأ، ولا يوجد مدرب يعتمد على لاعب ضد مصلحته.

ما رأيك في القائلين بأن أمجاد الأهلي من صنع أبناء الاسماعيلي؟

اذا كان الأمر كذلك، فكل هؤلاء اللاعبين لعبوا للاسماعيلي قبل الأهلي لماذا لم يحصدوا بطولات ويحققوا إنجازات، هذا يرجع للإدارة والإمكانيات والاستقرار، الاسماعيلي دائما يعاني من عدم الاستقرار بسبب الادارة والماديات.

ما هو تقييمك لمستوى حراسة المرمى في مصر؟

حراسة المرمى في تطور الفترة الأخيرة بدليل أننا بدأنا نشاهد وجوه جديدة في معسكرات المنتخب ولا يوجد اسم ثابت سوى محمد الشناوي بفضل المستوى الذي يقدمه .

رتب لنا حراس المرمى الأفضل في الدوري؟

هناك الكثير من الأسماء أبرزهم، محمد الشناوي، عامر عامر، جنش، محمد عواد وأفضل فتراته في الاسماعيلي، أبو جبل، الهاني سليمان

ما سر تراجع مستوى عواد؟

سوء توفيق ليس أكثر، البعض يقول أنه لا يتحمل الضغط ولكن ذلك غير صحيح فقد لعب للاسماعيلي وتألق والاسماعيلي ليس ناديا صغيرا.

من أفضل مدافع لعبت معه؟

وائل جمعة وحسام غالي عندما كان يلعب في هذا المركز.

من أقوى مهاجم واجهته؟

أحمد علي، و خالد قمر.

من هو مثلك الأعلى في حراسة المرمى؟

عصام الحضري، ومن المصادفات أننا نحتفل بعيد ميلادنا في نفس اليوم، هو أسطورة لن تتكرر في مصر.

بماذا تنصح شوقي غريب في أولمبياد طوكيو في حراسة المرمى؟

كنت أتمنى الاعتماد على محمد صبحي ولكن غيابه عن المشاركة مع الزمالك مقلقة، ولذلك من الحكمة ضم محمد الشناوي حارس الأهلي.

هل حسم الأهلي الدوري بالفوز على الزمالك؟

بعد مباراة الزمالك الأهلي ضمن البطولة، واعتقد أن فايلر قادر على تكرار انجازات جوزيه وقادر على التأهل بالفريق لكأس العالم للأندية