شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يطالب الجبلاية بمعاملة كهربا مثل شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستياء تسيطر على إدارة النادى الأهلى منذ اتخاذ لجنة الانضباط قراراتها بخصوص مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، والتى حسمها الفريق الأبيض بضربات الترجيح، وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وعلم سوبر كورة أن إدارة الأهلى طالبت اتحاد الكرة بمعاملة كهربا بنفس الطريقة الذى تم التعامل بها مع شيكابالا.

لمعرفة تفاصيل طلب الأهلى بمعاملة كهربا بنفس الطريقة الذى تم التعامل بها مع شيكابالا، اضغط هنا

Advertisements

على صعيد آخر، رد مسئولو اتحاد الكرة على الأنباء التى ترددت بقوة خلال الساعات الماضية، حول أحقية النادى الاهلى فى طلب إعادة مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بداعى عدم تطبيق تقنية الفيديو بها، رغم إعلان مسئولى الجبلاية عن تطبيق التقنية فى المباراة.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة فرغ الـ16 كاميرا الخاصة بتقنية الفيديو فى المباراة، بجانب الحصول على سيديهات للمباراة قبل إعلان عقوبات مباراة السوبر، مشددا على أن كل ما يتردد حول عدم قانونية العقوبات مجرد أكاذيب.



