شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مسئولو اتحاد الكرة على الأنباء التى ترددت بقوة خلال الساعات الماضية، حول أحقية النادى الأهلى فى طلب إعادة مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بداعى عدم تطبيق تقنية الفيديو بها، رغم إعلان مسئولى الجبلاية عن تطبيق التقنية فى المباراة.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إنه لا صحة لما يتردد حول إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو، مشدداً على أن المباراة أقيمت بتقنية الفيديو وبطاقم تحكيم كرواتى.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة فرغ الـ16 كاميرا الخاصة بتقنية الفيديو فى المباراة، بجانب الحصول على سيديهات للمباراة قبل إعلان عقوبات مباراة السوبر، مشدداً على أن كل ما يتردد حول عدم قانونية العقوبات مجرد أكاذيب.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التى جمعت الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، ما يلى، على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.