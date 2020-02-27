شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو يغيب عن مران الزمالك قبل لقاء الترجى بسبب "إجازة جواز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب كريم بامبو، لاعب الزمالك، عن المران الأخير لفريقه المقام حالياً على ملعب النادى، استعداداً لخوض مباراته أمام الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعدما حصل على إجازة زواج.

وشارك كريم بامبو مع الزمالك فى 6 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، مع الأبيض، أحرز خلالها هدفًا أيضًا.

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يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، ومن المقرر أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير على استاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.