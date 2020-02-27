شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كيف منع اتحاد الكرة الزمالك من اللجوء للقضاء بعد خسارة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة عدم أحقية نادى الزمالك فى اللجوء إلى القضاء الإدارى ضد عقوبات لجنة المسابقات باعتماد نتيجة مباراة القمة لصالح الأهلى بعد انسحاب الفريق الأبيض.

للتعرف على كيفية منع اتحاد الكرة للزمالك فى اللجوء للقضاء الإدارى ضد العقوبات المفروضه عليه، اضغط هنا

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وكانت أنباء قوية ترددت أمس حول وجود اتجاه لدى مجلس إدارة الزمالك لتحريك دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة بسبب اعتماده خسارته 2-0 أمام الأهلى، بجانب خصم 3 نقاط جديدة منه نهاية الموسم.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، والتى كان محدداً لها الاثنين الماضى وتخلف عنها فريق نادى الزمالك، باعتبار الأهلى فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناءً على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.