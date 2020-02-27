شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. انتظام حازم إمام وجمعة.. وحضور "أوباما" متأخراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم حازم إمام وعبد الله جمعة، لاعبا الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمباراة الترجى التونسى المقرر لها غدا، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتأكد الزمالك من جاهزية الثنائى للمشاركة فى المباراة المرتقبة أمام بطل تونس بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات المختلفة التى عانى منها اللاعبون، وحرص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون على الاهتمام ببعض الجوانب الخططية والفنية فى تدريب اليوم لتطبيقها فى مباراة الترجى التونسى المرتقبة.

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فيما ظهر يوسف أوباما مهاجم الزمالك متأخراً عن بدء المران عقب نهاية تدريبات الإحماء فى الملعب وجلسة كارتيرون المدير الفنى للفريق مع اللاعبين، وفضل المدرب الفرنسى أداء اللاعب تدريبات تأهيلية اليوم فى الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق الأبيض.

ونجح الزمالك مؤخراً على الفوز الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف والتتويج بالسوبر الأفريقى في المباراة التى جمعتهما على ملعب الغرافة القطرى، ليحصد الفريق الأبيض اللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وتقرر عقد المؤتمر الصحفى للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى الخامسة مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى، بينما تقرر عقد المؤتمر الخاص بالمدير الفنى للترجى التونسى فى الخامسة والنصف من مساء الغد على أن يعقبه التدريب الأخير للفريق التونسى استعدادا لمواجهة الزمالك، بعدما وصلت الفريق التونسى بالأمس إلى القاهرة، وكان معين الشعبانى المدير الفنى لفريق الترجى التونسى قد ضم 22 لاعباً لقائمة لمواجهة الزمالك هم، بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكينى، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهونى، واتارا، بن حمودة.