شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل فى سباق ضم الجوكر بعد الحصول على توقيع شريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو بيراميدز للدخول فى مفاوضات لضم أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى والمنتخب الوطنى، والذى ينتهى عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الجارية، وذلك بتوصية من عبد العزيز عبد الشافى مدير قطاع الكرة ببيراميدز وهانى سعيد المدير الرياضى.

ويعقد أحمد فتحى جلسة حاسمة مع الإدارة الحمراء بخصوص ملف تجديد عقده، فور انتهاء مباراة صن داونز والمقرر إقامتها غداً السبت، لحسم ملف تجديد عقده والاتفاق على الاستمرار، أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى سيبدأ اللاعب مناقشة باقى العروض الأخرى وعلى رأسها بيراميدز حال فشل مفاوضاته مع ناديه.

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كما نجح بيراميدز فى الحصول على توقيع شريف اكرامي لمدة 3 مواسم بعد إعلانه الرحيل عن الأهلي، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة والابتعاد عن دكة المارد الأحمر، وأكد مصدر مطلع داخل إدارة بيراميدز أن ناديه حصل على توقيع الحارس الدولى منذ شهر تقريباً.

واشترط شريف إكرامى اللعب أساسيا قبل التوقيع لبيراميدز حيث أن السبب الرئيسى فى رحيله عن الأهلى هو التجميد على دكة البدلاء، وكان شريف إكرامى أصدر بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، وذلك بعد ساعات من عودة الفريق الأحمر من السودان عقب مواجهة الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال افريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين ليتأهل الأهلى برفقة النجم الساحلى للدور التالي.

السبب وراء إعلان شريف إكرامى الرحيل هو استبعاده الدائم من قائمة المباريات منذ فترة طويلاً، فضلاً عن تأخر الإدارة الحمراء فى الدخول فى مفاوضات معه بشأن تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، ودخلت عدة أندية فى مفاوضات مع إكرامى بخلاف بيراميدز منها الجونة والاتحاد السكندرى.