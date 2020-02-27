شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يدعو بعثة الترجى لوليمة غداء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدعوة لبعثة الترجى التونسى للحضور إلى مقر النادى اليوم وإقامة "عزومة غداء" للفريق التونسى، فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وكذلك فى إطار حسن الاستقبال والمعاملة من جانب نادى الزمالك لبعثة فريق الترجى.

وكانت بعثة الترجى قد وصلت القاهرة أمس على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الزمالك غداً فى ذهاب دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

ويُعقد اليوم، الخميس، المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والترجى التونسى المقرر لها غدا، الجمعة، وذلك فى قاعة استاد القاهرة الدولى.

ويعقد المؤتمر الصحفى الخاص بالفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، فى الخامسة مساء اليوم، للحديث عن المباراة، بينما يعقد المؤتمر الصحفى للتونسى معين الشعبانى المدير الفنى للترجى فى الخامسة والنصف مساءً.

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وتقام مباراة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى السادسة مساء الجمعة باستاد القاهرة، فى حضور 30 ألف مشجع.

وكان الزمالك نجح فى تحقيق فوز كبير على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "ثانى بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة، وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقى.

فى السياق ذاته، استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبا فى مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0.