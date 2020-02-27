شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إمام عاشور يظهر لأول مرة فى مران الزمالك بعد محاولات التعدى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، فى مران الفريق المُقام اليوم، الخميس، على ملعب النادى، لأول مرة بعد محاولة التعدى على منزله فى منطقة المهندسين من قبل مجهولين، وذلك بعدما حصل على راحة من تدريبات الفريق بالأمس. ويستعد الأبيض لخوض مباراته أمام الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

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وتعرض إمام عاشور لمحاولة الاعتداء مساء أول أمس الثلاثاء من مجهولين، بعد قرارات اتحاد الكرة الأخيرة بإيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، والتى انتهت بتتويج الأبيض باللقب، وشهدت العديد من الأحداث عقب انتهاء المباراة مع اللاعبين والجماهير.

يذكر أن الزمالك سبق أن فاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.