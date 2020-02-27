صحيفة سعودية: أهلي جدة يتراجع عن اتفاقه مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
قالت صحيفة "الوطن" السعودية إن إدارة نادي أهلي جدة السعودي اعتذرت للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن اتمام التعاقد بينهما بعد أن الاتفاق المبدئي على الارتباط.
وكشفت الصحيفة السعودية أن أهلي جدة دخل في مفاوضات مع المدرب الفرنسي لخلافة كريستيان جروس ووصلت معه إلى اتفاق بعد تعثر مفاوضتها مع المدرب الصربي فلادان ميلوفتش.
وأضافت الصحيفة أن التقارب الذي حدث بين ميلوفتش وأهلي جدة دفعت إدارة النادي الذي يلقب بـ "قلعة الكؤوس" إلى الاعتذار إلى كارتيرون .
وتولى كارتيرون تدريب الزمالك ديسمبر الماضي ليقود الفريق لتحقيق بطولتي السوبر الأفريقي والمصري والصعود إلى دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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