ذهب لتغطية مباراة فالنسيا بالأبطال.. إصابة صحفي إسباني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الصحفي الإسباني الذي توجه مع بعثة فريق فالنسيا الإسباني إلى إيطاليا لمواجهة أتلانتا الاسبوع الماضي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وتوجهت بعثة فالنسيا إلى إيطاليا في التاسع عشر من فبراير الماضي لمواجهة أتلانتا ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

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وقالت ماركا، إن الصحفي تعرض للإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم، لافتة إلى أنه خضع لاختبارات أولية أثبتت إصابته بالمرض.

وكانت السلطات الايطالية قد اتخذت قرارًا بمنع الجمهور من حضور مباريات الكالتشيو كإجراء وقائي من الفيروس.

كما وافق الاتحاد الأوروبي على خوض إنتر ميلان الايطالي مباراته ضد لودوجوريتس البلغاري المقرر لها مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الأوروبي بدون جمهور.