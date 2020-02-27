خاص.. مصدر مقرب من صلاح يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر مقرب من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لـ "الخليج 365" إن نادي ريال مدريد لم يدخل في مفاوضات شفهية أو رسمية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفتي "إكسبريس" و"ديلي ميل" الإنجليزيتين، فإن صلاح بات مطلوبًا في ريال مدريد لعلاج المشاكل الهجومية لدى الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن صلاح مستقر في ليفربول ولا يعطى للرحيل عن النادي أولوية .

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وكانت تقارير إعلامية إنجليزية، أكد أن نادي ريال مدريد عاد من جديد للاهتمام بضم صلاح، ولكن بشرط رحيل الويلزي جاريث بيل عن الفريق.

وأوضحت التقارير أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع صلاح، مع بقاء فكرة التعاقد مع كيليان مبابي واردة أيضًا.

وشددت أن ريال مدريد مستعد لدفع 300 مليون يورو من أجل ضم صلاح ومبابي خلال الصيف القادم.

الجدير بالذكر أن عقد صلاح يمتد مع ليفربول حتى عام 2023 حيث يتقاضى الفرعون المصري 10 مليون جنيه إسترليني سنويًا.