"لا يمكن اعتبار الزمالك منسحبًا أمام الأهلي".. أبوالعلا يعلق على قرارات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل:

قال نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر عبر إذاعة "شعبي إف إم"، إنه لا يمكن اعتبار الزمالك منسحبًا أمام الأهلي؛ لأن كان لديه فريق آخر توجه لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

وقرر اتحاد الكرة اعتبار الزمالك خاسراً أمام الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة عقب تعثر وصول فريق الشباب للملعب مع خصم ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الموسم.

وأضاف أبوالعلا أن مواقع التواصل الاجتماعي وراء الضغط الحالي على اللاعبين بعد ما حدث في مباراة القمة مشيرا إلى قدرة نجوم الفريق على تخطي هذه الأحداث.

وحول مواجهة الترجي علق أبوالعلا: "حساباتها مختلفة، الزمالك سيدخلها بروح معنوية بعد التتويج بالسوبر المحلي والأفريقي فيما يسعي الترجي لرد الاعتبار بعد التعرف على الفريق الأبيض عن قرب"، وأنهى: "على الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية حتى تسهل عليه مباراة العودة".