"بسبب كورونا" .. الاتحاد الاسيوي يبحث انقاذ دوري الابطال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم رسميا اليوم الخميس عن عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بمعظم الدول الاسيوية بالإضافة إلى الاجراءات الحكومية التي اوقفت حركة السفر بين الدول .

ووفقا للبيان الذي نشره الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على موقعه الالكتروني فإن الاجتماعات ستعقد يومي السابع والثامن من شهر مارس القادم لبحث مستقبل البطولة وألية التعامل مع الأوضاع في القارة الاسيوية وفقا لقواعد التنافس العادل لإنقاذ البطولة الاكبر كرويا بقارة اسيا .

واوضح البيان ان الأتحاد الاسيوي قرر تأجيل عدد من المباريات بالمسابقة وهي : الوحدة الإماراتي مع الاستقلال الإيراني ، بيرسبوليس الإيراني مع التعاون السعودي في الثاني من مارس.

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وينطبق الأمر ذاته على مباريات يوم الثالث من مارس والتي يلتقي خلالها شباب الأهلي دبي الإماراتي مع شهر خودرو الإيراني ، وسيباهان الإيراني مع النصر السعودي، وسيول الكوري مع تشانجراي التايلاندي.

ولن يختلف الحال بالنسبة للمباراة الثانية بين النصر السعودي وسيباهان الإيراني في السادس من أبريل.

كما اشار البيان الى التنسيق المتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة لتحديد مصير مباريات التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2022 .