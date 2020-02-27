تحليل| "الفاعلية" تنصف جوارديولا في مناورة الاستحواذ ضد زيدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

حسم الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مواجهته المتوترة مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفاز الفريق الإنجليزي (2-1) في ملعب سنتياجو بيرنابيو في إسبانيا.

فريق زيدان تقدم في الشوط الثاني عن طريق إيسكو، قبل أن يتعادل جابريل جيسوس، ويتقدم كيفين دي بروين في الدقائق الأخيرة؛ ليحقق السيتي أول انتصاراته على ريال مدريد في تاريخ البطولة.

في بداية المباراة ناور بيب جوارديولا بترك الكرة تمامًا لفريق ريال مدريد؛ ليسطير الفريق الملكي وتصل نسبة الاستحواذ إلى 70% لأصحاب الأرض مقابل 30% للسيتي في أول ربع الساعة.

جوارديولا نجح في إغلاق المساحات الدفاعية جيدًا، ولم يقاتل من أجل الاستحواذ والاحتفاظ بالكرة كما هي عادته، لكن في الوقت نفسه لم يكن لدى زيدان القدرة على استغلال الأمر واكتفى بالكرة فقط.

في الشوط الثاني عاد السيتي؛ لينافس على الاستحواذ وحصل على الكرة وكان الطرف الأخطر خاصة بعد استقبال هدف إيسكو؛ لينتهي اللقاء في النهاية باستحواذ كل فريق على الكرة بنسبة 50%.

Advertisements

لكن الفاعلية نصفت المدرب الإسباني، وجاءت محاولات مانشستر سيتي الهجومية أكثر من قاطني سنتياجو بيرنابيو، وهدد الضيوف مرمى المدريديين 16 مرة، مقابل 9 مرات للملكي.

مانشستر سيتي سدد على مرمى كورتوا الكرة 13 مرة، من بينها 8 كرات بين القائمين والعرضة، و5 كرات طائشة.

أما ريال مدريد فلم يكن له محاولات على المرمى سوى 3 تسديدات فقط، إضافة إلى 4 تسديدات بعيدًا عن مرمى البرازيلي إيدرسون.

لاعبو مانشستر سيتي مرروا الكرة فيما بينهم 621 مرة فقط بنسبة دقة 86%، مقابل 592 لريال مدريد بدقة 84%.

وقطع فريق مانشستر سيتي مسافة 112.9 كيلو متر في ملعب المباراة، وفي الجهة المعاكسة ركض فريق ريال مدريد 106.5 كيلو متر.