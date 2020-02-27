"هتسمع من ده كتير".. إكرامي يعلق على انتقال نجله لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نفى إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق توقيع نجله شريف قائد الفريق الأول للأحمر على عقود انتقاله لبيراميدز للانتقال إليه في الموسم الجديد. وقرر شريف إكرامي الرحيل عن الأهلي عقب تجاهل إدارة ناديه التجديد له ليقرر الاستمرار في الملاعب وبحث العروض المقدمة له . وقال إكرامي لمصراوي في تصريحات مقتضبة تعليقاً على الصفقة " شريف هو قائد الأهلي ولاعباً به وهتسمعوا من الكلام ده كتير". ويحق لشريف إكرامي (36 عام) التوقيع لأي نادي مجاناً خلال الفترة الحالية حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

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