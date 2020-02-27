"ساري في ورطة".. ماذا قالت الصحف الإيطالية بعد سقوط يوفنتوس أمام ليون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في سيناريو مفاجئ، نجح فريق ليون الفرنسي في الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

حل يوفنتوس ضيفًا على ليون مساء أمس الأربعاء، ونجح الفريق الفرنسي في الحفاظ على تقدمه بهدف سجله لوكاس توزارت في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

ونستعرض فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإيطالية:

لاجازيتا ديلو سبورت

"يوفنتوس.. أين أنتم؟"

هكذا عنونت لاجازيتا ديلو سبورت تعليقًا على خسارة بيانكونيري، كما أرفقت الصحيفة صورة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو متحسرًا على الهزيمة.

وقالت الصحيفة: "يوفنتوس يتلقى ضربة من ليون في دور الـ16 لدوري الأبطال".

وأضافت: "يوفنتوس منح الفريق الفرنسي هدية في المباراة ثم استقيظوا من غفلتهم".

وأتمت لاجازيتا قائلة: "ساري في ورطة، في مباراة العودة بتورينو سيحتاج الفريق لتشكيل مختلف، الفريق عاني من البطء".

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كوريري ديللو سبورت

"يوفنتوس القبيح"

وقالت الصحيفة الإيطالية: "إن فريق ساري كان محبطًا في شوط المباراة الأول، ثم بدأ الاستيقاظ من غفوته في الشوط الثاني بعد الدفع بجونزالو هيجوايين".

وأضافت: "استحق باولو ديبالا ركلة جزاء، لكن لم تحتسب"، كما لفتت إلى أن الفريق بحاجة لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الإياب للتأهل إلى ربع النهائي".

توتو سبورت

"هذا لم يكن يوفنتوس"

وقالت توتو سبورت: "أداء كارثي ليوفنتوس خلال المباراة، استحق ديبالا ورونالدو ركلتي جزاء لكن سيطر الجانب الفرنسي على المباراة".

وتابعت: "الجماهير غاضبة وتلقى اللوم على ساري".

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب يوفنتوس في السابع عشر من مارس المقبل.