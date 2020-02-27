موعد مباراة آرسنال وأولمبياكوس اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد فريق آرسنال الإنجليزي لاستقبال ضيفه فريق اولمبياكوس اليوناني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي على ملعب إستاد الإمارات معقل الفريق الإنجليزي في إنجلترا . موعد مباراة آرسنال وأولمبياكوس اليوم .. من المقرر أن تنطلق مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، الحادية عشرة بتوقيت آرسنال ضد أولمبياكوس اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، الحادية عشرة بتوقيت السعودية ، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات . القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأولمبياكوس .. Advertisements ستذاع مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس اليوم عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي كما ستذاع عبر قناة Match Football 1 . HD 2 الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي كما ستذاع عبر قناة Match Football 1 . تشكيل آرسنال المتوقع أمام أولمبياكوس اليوم .. يتوقع أن يدخل فريق آرسنال المباراة تحت قيادة المدير الفني ميكل أرتيتا بتشكيل مكون من " لينو- كولاسيناك – – لويز – – موستافي – سوكراتيس -توريرا –جندوزي –مارتينيلي –ويلوك –نيلسون –لاكازيت " ويمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها من هنا

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