بسبب كورونا.. تأجيل مباراة النصر وأصفهان الإيراني في أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صباح اليوم الخميس عن تأجيل مبارة نادي النصر السعودي أمام نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠ . كما اعتذر الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة مباراة النصر وسباهان أصفهان المقرر لها يوميوم الثلاثاء ٣ مارس بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران. يحتل نادى النصر السعودي وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ٤ نقاط، في حين ياتي نادي سباهان أصفهان الإيراني المركز الثالث برصيد ٣ نقاط. ٤ نقاط، في حين ياتي نادي سباهان أصفهان الإيراني المركز الثالث برصيد ٣ نقاط. الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة نادي التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

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