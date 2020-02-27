تعرَّف على تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق النصر وصافة جدل ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد ٣٣ نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق الوحدة الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة.

التقى الفريقين في 23 مباراة بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، فاز أهلى جدة في 8 لقاءات، ونجح النصر في تحقيق

الفوز في 7 مواجهات، بينما حسم التعادل 8 مباريات.

نستعرض لكم تاريخ مواجهات النصر والأهلي في الدوري السعودي:

موسم 2008-2009: فاز النصر 2-1 في الدور الأول، و فاز الأهلي 2-1 في الدور الثاني.

موسم 2009-2010: تعادلا 3-3 في الدور الأول، وأيضًا تعادلا 1-1 في الدور الثاني.

موسم 2010-2011: فاز النصر 2-1 في الدور الأول، وتعادلا سلبيًّا في الدور الثاني.

موسم 2011-2012: فاز الأهلي 2-0 في الدور الأول، وكرر الفوز بنتيجة 3-1 في الدور الثاني.

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موسم 2012-2013: فاز الأهلي 2-1 في الدور الأول، وتعادلا 2-2 في الدور الثاني.

موسم 2013-2014: التعادل سلبيًّا في الدور الأول، وفاز النصر 3-1 في الدور الثاني.

موسم 2014-2015: فاز الأهلي 2-1 في الدور الأول، وفاز الأهلي 4-3 في الدور الثاني.

موسم 2015-2016: فاز الأهلي 4-2 في الدور الأول وتعادلا 1-1 في الدور الثاني.

موسم 2016-2017: فاز النصر في جدة 2-0 في الدور الثاني، بعدما فاز 1-0 في مباراة الدور الأول.

موسم 2017 - 2018 : فاز النصر 3-1 الدور الأول، فاز أهلى جدة 2-0في الدور الثاني.

موسم 2018-2019 : فاز النصر 2-1،في الدور الثاني 0-0.

الجدير بالذكر أن المباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.