الأهلي يعلن بدء تسليم التصاريح الإعلامية لمباراة صن داونز

أكدت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي أن تسلم التصاريح الإعلامية الخاصة بحضور مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا سيكون اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وحتى الرابعة مساء غد الجمعة، علىأن تتولى إدارة الإعلام إرسال قائمة بأسماء الصحفيين والمصورين إلى اتحاد الكرة، وهيئة استاد القاهرة، ومديرية أمن القاهرة؛ للتيسير على الزملاء في عملية الدخول والخروج، وأداء عملهم على الوجه الأكمل.
وتهيب إدارة الإعلام بالزملاء الصحفيين والمصورين الالتزام بالموعد المحدد لتسلم التصاريح الإعلامية الخاصة بحضور المباراة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة مساء بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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