اتحاد الكرة يفجر مفاجأة صادمة لرئيس الزمالك

فجر مصدر مسؤول باتحاد الكرة مفاجأة صادمة لرئيس الزمالك بشأن لائحة لجنة الانضباط.

وقال المصدر، إن لائحة لجنة الانضباط قانونية ولا يشترط عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها.

وتابع أن اللائحة الوحيدة التي يجب عرضها على الجمعية العمومية هي لائحة النظام الأساسي فقط لا غير.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقوبة الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي التي كان مقررًا خوضها يوم الاثنين الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يذهب لاعبو الزمالك للمباراة،

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وبرر مسؤولوه ذلك بعدم قدرة حافلة الفريق على الوصول إلى استاد القاهرة؛ بسبب الزحام المروري الناتج عن الأمطار الغزيرة في ذلك اليوم.

وكان الأهلي قد وصل إلى الملعب قبل المباراة، التي أجلها الحكم الليتواني ماسيكا لمدة ساعة، بسبب الزحام المروري وعدم وصول الزمالك.

عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة

من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي، وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، إضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.