تعرف على هدافي كلاسيكو الأهلي والنصر في الدوري السعودي

يحل فريق أهلى جدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق النصر مساء اليوم الخميس على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقام مباراة فريق النصر أمام نظيره الأهلي في تمام الساعة ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٤٠ بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق النصر وصافة جدل ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

بينما يحتل فريق أهلى جدة المركز الثالث برصيد ٣٣ نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق الوحدة الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة.

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ويتصدر السوري عمر السومة مهاجم الأهلي قائمة هدافي الكلاسيكو منذ انطلاق

دوري المحترفين بتسجيله 9 أهداف، في حين يأتى مهاجم النصر السابق محمد السهلاوي الأكثر تسجيلاً في شباك الأهلي برصيد 5 أهداف.

بينما يعد٦مهاجم النصر المعتزل ماجد عبدالله الأكثر تسجيلاً في الكلاسيكو في جميع المسابقات بتسجيله 24 هدفاً في شباك الأهلي.

الجدير بالذكر أن المباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.