أبرز غيابات كلاسيكو الأهلي والنصر الليلة في الدوري السعودي

يحل فريق أهلى جدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق النصر مساء اليوم الخميس على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
تقام مباراة فريق النصر أمام نظيره أهلى جدة في تمام الساعة ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٤٠ بتوقيت أبو ظبي.
ويحتل فريق النصر وصافة جدل ترتيبالدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.
بينما يحتل فريق أهلى جدة المركز الثالث برصيد ٣٣ نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق الوحدة الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة.
يغيب عن النصر أمام الأهلي كلاً من؛ الوسط عبدالله الخيبري والمدافع عبدالله مادو بالإضافة إلىإصابة المغربي نور الدين أمرابط صانع العاب التى تتوقف مشاركته علي قرار المدير الفنى روي فيتوريا.
وشارك أمرابط في الجزء الأخير من تدريبات النصر أمس الأربعاء.
بينما يغيب اهلى جدة كلا من محمد خبراني ومحمد آل فتيل وعبدالباسط هندي ونوح الموسى ومهند عسيري وحسين المقهوي ومعتز هوساوي ومحمد العويس وذلك للإصابة.
الجدير بالذكر أن المباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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