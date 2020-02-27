التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق النصر وصافة جدل ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

بينما يحتل فريق أهلى جدة المركز الثالث برصيد ٣٣ نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق الوحدة الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة.

من المتوقع أن يبدأ البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد، عبد الإله العمري، مايكون، سلطان الغنام.

خط الوسط : بيتروس، مختار علي، أحمد موسى، جوليانو، يحيى الشهري.

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خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل أهلى جدة المتوقع لمواجهة النصر :

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: محمد مازن بصاص، عبد الله حسون، علي الأسمري ، سعيد المولد.

خط الوسط : الفيس ساريتش، دي سوزا، يوسف بلايلي، سلمان المؤشر، دجانيني.

خط الهجوم :عمر السومة.